متحدث الحكومة يوجه رسالة طمأنة بشأن القمح وأسعار السلع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة "cbc" الفضائية.
وأكد نادر سعد إلى أن الأهم من الأدوات الرقابية هو زيادة العرض، مشددا على أنه لن يكون هناك أى نقص فى المعروض من السلع، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن البنك المركزى يدير النقد بشكل جيد للغاية، والمواطن قدر الإمكان لا يشعر بالتأثيرات الخاصة بالزيادات".
وأشار متحدث الحكومة إلى أن المساحة المنزرعة من القمح هذا العام فى مصر تزيد عن أى عام سابق ووصلت إلى 3.6 مليون فدان، وهو ما يجعلنا نتوقع أن يكون هناك متوسط إنتاج يقترب من 9.5 مليون طن قمح محلى هذا العام، والحكومة تستهدف أن نشجع المزارع المصرى على توريد أكبر كمية ممكنة للحكومة".
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