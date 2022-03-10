الحكومة: السلع ستباع بأسعار ما قبل أزمة أوكرانيا.. فى هذه الأماكن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن العالم كان فى فترة موجة تضخم عالمية على مدار الشهرين الماضيين، وفى وسط تلك الأزمة فوجئ العالم بـ نشوب الأزمة الروسية الأوكرانية بكل تداعياتها التى أثرت بشكل مضاعف على القمح.





جاء ذلك، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة "cbc" الفضائية. وشدد متحدث الوزراء على أن الحكومة تحاول أن تخفف من تأثير الأزمة على المواطنين، وتخفيف حدة الزيادة المجبرين عليها، وسيتم ذلك من خلال المخزون الاستراتيجى للدولة الذى يمكنها أن تستخدمه فى زيادة المعروض، وتوقعات الناس من ارتفاع الأسعار سيهدأ ويزول، ونعود تدريجيا لنقطة التوازن، وهو ما ستعمل عليه الحكومة الفترة المقبلة. ولفت إلى أن كل المنافذ التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين، ستوفر السلع بأسعار ما قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، خاصة فيما يخص اللحوم، بالإضافة إلى كثير من السلع التى ستباع بنفس الأسعار القديمة.

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