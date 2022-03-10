وزيرة البيئة تتابع حريق محمية سالوجا وغزال بأسوان

جدة - نرمين السيد - تواصلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أشرف عطية محافظ أسوان، من أجل التنسيق لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الحريق، الذى شب مساء اليوم بالزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال بإسوان.





وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم تشكيل لجنه عاجلة من المحمية، حيث تم الدفع برجال الحماية المدنية وجارى أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق حتى الآن. وأشارت فؤاد إلى أن المحافظة دفعت بلنشات نهرية محملة بماكينات إطفاء نقالى، وتم نقل سيارات الإطفاء الكبيرة عن طريق عبارة، مضيفة أنه تم إخلاء كافة العاملين بإدارة المحمية بأسوان. جدير بالذكر أن محمية سالوجا وغزال تعتبر إحدى المحميات الطبيعية فى جنوب مصر بمدينة أسوان، ويوجد بها أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات البرية.

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