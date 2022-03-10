/684497/ميدو-كفاية-إفتراء-على-رمضان-صبحي-اللاعب-لم-يسئ-للأهلي

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وبعض الفرق الأوروبية السابق، حول عدة الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "كفاية إفتراء على رمضان صبحي، اللاعب لم يسيء للنادي الأهلي وتعرض لضغطات كبيرة ربما لا يتحملها أحد".

وعن اختيارات كيروش للمحترفيين قال: " إعلان كارلوس كيروش عن قائمة المحترفين المنضمين للمنتخب قبل الإتحاد المصري أمر غير مقبول، ولا يصح أبداً يحدث مع منتخب مصر أو مدير فني كبير".

وعن النادي الاهلي تحدث بأن الحفاظ على موسيماني أهم من أي بطولة، وذلك ما شاهده الجميع خلال مباريات الفريق الأخيرة.

وأشار إلى عودة فيريرا للزمالك وقال: "كلمات فيريرا القوية للاعبي الزمالك أكبر رد على من يتحدثون عن انتقاده فهو مدير فني على مستوى عالمي، زالزمالك يحتاج إلى وجود إسماعيل يوسف في الفترة المقبلة كمدير للكرة لخبرته الكبيرة في التعامل مع اللاعبين".

وأختتم قائلاً: " عمرو زكي بنكلمه ومبيردش وروحناله البيت ومفتحش، ومرتضى منصور قرر تعيينه نائب رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، بعد الحلة السيئة التي مر بها".

مؤتمر صحفي لفيريرا على هامش مباراة الوداد

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك أمام الوداد المغربي، اليوم مساء الخميس.

وسيتواجد جيسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك بالمؤتمر، بالإضافة لأحد لاعبي القلعة البيضاء الذي سيتواجد بجوار المدرب البرتغالي، للحديث عن مواجهة الوداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسيكون المؤتمر بقاعة المؤتمرات في ستاد القاهرة، وسيحضر وليد الركراكي المدير الفني للوداد أيضاً للحديث على المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

أول طلبات فيريرا في الزمالك.. قفل البوابة قبل التدريبات بساعة

خاض جوسفالدو فيريرا التدريب الأول له مع نادي الزمالك، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي بميت عقبة.

وطلب فيريرا من أمير مرتضى منصور بعد ذهابه لملعب التدريبات بقفل بوابة جامعة الدول العربية بنادي الزمالك، التي تطل على الملعب مباشرة، وعدم وجود أو مرور أي أشخاص خارج الملعب، حتى لا يتشتت اللاعبين.

بجانب طلبه بأن يحضر جميع لاعبي الفريق، قبل بداية المران بساعة وأبواب الملعب ستقفل ومن سيخالف تلك التعليماتع سيتم عقابه ومنعه من دخول التدريبات.

تصريحات فيريرا

وزاد: "عندنا مباراة بعد 3 أيام، عقب اللقاء دا أحنا كل حاجة يا ولا حاجة، انتو عارفين لاعبي الوداد لكن أنا معرفهمش، أنا أعرف لاعبتي فقط، ومش بيهمني أي فريق".

واردف:" قبل ما نبدأ شغلنا المنيو بتاع المطعم مهم جداً فيه الدوري وبطولة أفريقيا، لازم نحارب عليهم بشكل كبير، وعندنا فرصة لدا".