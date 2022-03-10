بملابس مكشوفة.. منة فضالي تثير الجدل على السوشيال ميديا «فيديو»

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أثارت الفنانة منة فضالي الجدل حولها بعد نشرها فيديو، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وتداوله رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم فيديو الفنانة منة فضالي الذي أثار الجدل حولها بشكل كبير وذلك خلال السطور القادمة.

منة فضالي تتمايل على أغنية «متمكنة»

ظهرت منة فضالي خلال الفيديو ببلوزة صغيرة ذات صدر مكشوف، وكانت ترقص على أغنية لميس كان «متمكنة» والذي أثار سخط جمهورها عليها، بإعتبارهم ما ترتدية شئ فاضح.

منة فضالي وتبني الأطفال

ومن الجدير بالذكر، أن شاركت فضالي جمهورها خلال الأيام القليلة الماضية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة الطفل، وعلقت عليها ساردة تفاصيل الحكاية قائلة: الولد ده اتولد من ٥ أيام، أمه خلفته في مستشفي في الفيوم وقالتلهم انا مش عاوزاه ارموه في الشارع.. الممرضه صعب عليها خدته تربيه جوزها قالها تبقي طالق مني لو الولد ده فضل في البيت، راحت مرجعاه المستشفي تاني.. واحده تانيه بتشتغل معايا في البيت اختها اخدته تربيه سافرت الفيوم واخذت الولد وودته لدكتور طلع عنده الصفره.

وفاة الطفل بعد إجراءات التبني

وأردفت منة: بتقولي النهارده قولتلها هاتيه انا هتبناه لاني نفسي يبقي عندي طفل، من شويه بتكلم اختها قالتلها الولد مات بعد ما ابتديت اخد اجراءات التبني.. مش قادره اوصفلكم حالتي حقيقي ولا اوصف كرهي للست اللي خلفت حته لحمه ورمتها وراحت تشوف نفسها، جالها قلب ازاي ترمي ضناها مهما كانت ظروفها ابنها ضناها ازاي في امهات ب القذاره دي.

وتابعت: بس يعلم ربنا اني كنت هخليه احسن حد في الدنيا مش الام اللي بتخلف الام اللي بتربي، انا بكتب البوست ده لاني فعلا موجوعه من قلبي وكنت فرحانه اني حاخد الولد بس ربنا مش رايد.. ربنا يرحمك برحمته وحسبي الله ونعمه الوكيل في الست دي ربنا ينتقم منها اشد انتقام.

واختتمت حديثها مهاجمة والدة الطفل: احنا الحيوان بيصعب علينا ما بلكم طفل ملوش أي ذنب غير ان واحده معندهاش قلب ولا ضمير ترمي ابنها.