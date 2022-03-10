نشرة أخبار الفن: وفاة الكاتب المسرحي يسرى الجندي عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.. خاص لـ دوت الخليج نتيجة التحقيق مع عمر كمال في تهمة إساءته لـ هاني شاكر.. خناقة حورية فرغلي مع حارس العقار بسبب إحدى زائريها

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث الحزينة والتي سيقوم موقع دوت الخليج برصدها لكم خلال السطور القادمة.

وفاة الكاتب المسرحي يسري الجندي

وافته المنية الكاتب المصري يسري الجندي اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر مارس الجاري ، عن عمر يناهز 80 عامًا، وأعلن نبأ الوفاة، الناقد السينمائي أمير أباظة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الكاتب الكبير الأستاذ يسري الجندي في ذمة الله، ومن ثم انهالت عليه العديد من التعليقات داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وحرص على نعيه عدد من نجوم الفن والمشاهير، فنعاه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والناقد المسرحي جرجس شكري، والفنان مجدي عبيد.

عمر كمال يعتذر لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر

وكشف وكيل نقابة المهن الموسيقية محمد أبو اليزيد لـ دوت الخليج عن نتيجة التحقيق مع عمر كمال في تصريح خاص، موضحًا أن نقابة المهن الموسيقية قررت رد العقاب عن عمر كمال ومن المقرر عودته لممارسة نشاطه الفني بشكل طبيعي.

وتابع أبو اليزيد في تصريحاته أن هذا القرار جاء بعد اعتذار عمر كمال لنقابة المهن الموسيقية ولممثلها الفنان هاني شاكر، فضلًا عن توعده بمراعاة تصرفاته وحديثه.

حورية فرغلي تتصدر التريند بفيديو تهاجم حارس العقار

ظهرت حورية فرغلي في هذا الفيديو وهي تهاجم حارس العقار بنبرة صوت عالية قائلة: مين نادية دي، المسموح له بالدخول هي أمي بس.. ما تديش أمر لحد أبدًا أنت فاهم.. لأن أنا هطلع اسجنها دلوقتي.

كارول سماحة وبيري ودينا الوديدي وألماس في إعلان لـ Spotify

تستعد كلًا من المطربة كارول سماحة، ومغنية الراب بيري، ومغنية الأندرجراوند دينا الوديدي والمغنية ألماس، لعمل إعلان لصالح شركة Spotify والتي تعتبر أول مرة يتعاون فيها الثلاثي، ومن المتوقع أن يحظى الإعلان بإقبال كبير من الجمهور المحب لهم.

قد نشرت الصفحة الرسمية لأخبار الراب «راب سين» بعض التفاصيل عن الإعلان، حيث كتبت: بيري وألماس وكارول سماحه ودينا الوديدي شاركوا في إعلان جديد لسبوتيفاي، بالتزامن مع شهر المرأة العالمي اطلقت سبوتيفاي بلاي ليست 'Equal Arabia' وهتكون بيري أول سفيرة ليها من الوطن العربي عن شهر مارس.