عاجل.. الصحة تعلن أعداد حالات الشفاء الجديدة من كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 423457 حتى الآن.





وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13حالة جديدة.

وأشار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 493658 من ضمنهم 423457 حالة تم شفاؤها، و24257 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضد أى فيروسات أو أمراض معديةز

وخصصت وزارة الصحة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،

ولفتت إلى تخصيص تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة أندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

https://apple.co/3gURgYJ