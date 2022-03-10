/684495/الفن-مبيأكلش-عيش-وأمي-كانت-بتتوحم-أني-أطلع-ممثل-تصريحات-صادمة-لـ-كريم-الحسيني-ببرنامج-يحدث-في-مصر

حل الفنان المصر كريم الحسيني ضيفًا على برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «Mbc مصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً من تقديم الإعلامي شريف عامر.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنان كريم الحسيني ببرنامج «يحدث في مصر».

كريم الحسيني يفجر تصريحات جريئة ببرنامج«يحدث في مصر»

وفجر الحسيني عدد من التصريحات الصادمة خلال حلوله، وجاءت كالآتي:

• مبحبش كلمة تريند واتخضيت وقفلت موبايلي بسبب ردود الأفعال على المشروع

• الموضوع طلع مزعج جدًا

• ابني الكبير قالي أنت طلعت تريند عشان كده ومطلعتش تريند لما عملت مسلسل إذاعي من البيت في كورونا

• كنت بفكر افتح كافيه أو جيم بس دول خسروا في الكورونا

• شغلانة عربية القهوة دي بتجيبلي بنزين العربية

• ابني الصغير قالي أنت تقعد باشا وأنا اللي هعمل القهوة أول ما عرف

• الشغلانة جت بالصدفة لما وقفت ادردش مع بنت عاملة المشروع دا فشاركتها

• الفنانين كلموني فكروني في أزمة عشان يساعدوني بس قلتلهم الحمد لله مستورة

• الفن مبيكلش عيش لأنك طول الوقت بتصرف عليه على مظهري والجيم

• من أكتر المكالمات اللي أثرت فيا بتاع الجميلة المتربية بنت الأصول حنان مطاوع

• قالتلي أن فاضي الفترة دي لأننا نتشرف أنك تكون معانا في حاجة قريب

• بدرس للطلبة مادة الدوبلاج في جامعة مصر

•بديهم ورش ببلاش عشان عيالي يبقوا يلاقوا دا

• ولما عرفوا بالمشروع قالولي هنيجي نشرب عندك

• أمي وهي بتتوحم عليا دعت أني ابقى ممثل ومغني

• كل اللي أنا فيه دا بسبب أمي

• احنا عيلتنا كلها بنات بعد وفاة والدي أمي و 3 أخوات بنات ومراتي

• كلنا واقفين في ضهر بعض

وكان قد اتجه الفنان الشاب كريم الحسيني للعمل الخاص بسبب قلة مشاركته في أعمال فنية، ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلاله وهو يعد القهوة من داخل سيارته الملاكي.

أبرز أعمال كريم الحسيني المدبلجة

شارك كريم الحسيني، في 101 عمل مدبلج، أبرزها ماوكلي، وسندباد، وزورو وسلاحف النينجا، «حازوقة» في «تنانين»، و«زورو» و«سبايدرمان».