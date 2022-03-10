/684494/كريم-الحسيني-عن-مشروع-بيع-القهوة-بيجبلي-حق-البنزين

تحدث الفنان الشاب كريم الحسيني عن مشروعه الخاص «بيع القهوة للماريين»، كاشفًا سبب اختياره لهذا العمل دون غيره وكيف لاقى ردود الفعل عليه.

دوت الخليج

كريم الحسيني ببرنامج «يحدث في مصر»

قال كريم الحسيني خلال استضافته ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MbC مصر» من تقديم الإعلامي شريف عامر: "مبحبش كلمة تريند واتخضيت وقفلت موبايلي بسبب ردود الأفعال.. الموضوع طلع مزعج جدًا، ابني الكبير قالي أنت طلعت تريند عشان كده ومطلعتش تريند لما عملت مسلسل إذاعي من البيت أيام الكورونا".

وتابع:" كنت بفكر افتح كافيه أو جيم بس دول خسروا في الكورونا.. و شغلانة عربية القهوة دي بتجيبلي بنزين العربية، ولما ابني الصغير عرف بالمشروع قالي أنت تقعد باشا وأنا اللي هعمل القهوة".

كريم الحسيني يكشف سر اتجاهه للعمل بالقهوة

وأضاف: "الشغلانة جت بالصدفة لما وقفت ادردش مع بنت عاملة المشروع دا فشاركتها ومن أكتر المكالمات اللي أثرت فيا بتاع الجميلة المتربية بنت الأصول حنان مطاوع".

وكان الفنان كريم الحسيني، فاجئ جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني، بتحويل سيارته لمشروع تجاري، إعداد المشروبات الساخنة على الطريق، بجانب عمله في المجال الفني، إذ أعلن ذلك، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق كريم الحسيني قائلا: «مشروعي الجديد، الشغل مش عيب، حلمك ملوش تاريخ صلاحية».

ودعمه عدد من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة نشوى مصطفى التي كتبت على فيسبوك "ده الزميل المحترم الفنان المبدع من وهو طفل، ومين ينسى دوره في فيلم الجراج كان عامل دور الطفل المصاب بشلل الأطفال واللي بيساعد أمه في المصاريف".

تابعت "المحترم ده الراجل الجدع الفنان الكبير بيشتغل على عربية قهوة المحترم ده درس 4 سنين تمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، مش عيب ده منتهى الرجولة، بس أنا أعرف إحساس الفنان اللي بحق وحقيقي لما موهبته تتعطل ومايلاقيش فرصة فيها عدالة".

وأضافت "أرجل الناس يا كريم والله، ربنا مايحوجك أبداً وربنا يرزقك الفرصة اللي تستاهلها موهبتك فى الفن".

كريم الحسيني يتألق في زقاق المدق

وشارك كريم مؤخرا، في العرض المسرحي «زقاق المدق»، من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم: «دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، أمل رزق، نهال عنبر»، وغيرهم من الفنانين، والعمل المسرحي تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وباشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وحقق العمل نجاح كبير وأقبال جماهيري طوال فترة عرضه.