/684493/ليلة-الأبطال-مانشستر-سيتي-يتعادل-مع-سبورتنج-لشبونة-ويتأهل-للدور-القادم

انتهت مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستحوذ مانشستر سيتي على اللقاء، وهددوا مرمى سبورتنج لشبونة بقوة في أكثر من كرة، ولكن تألق حارس الفريق البرتغالي بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

مانشستر سيتي ضد سبورتنج لشبونة

في المقابل قام سبورتنج لشبونة بتطبيق الهجمات المرتدة، ولكنهم لم ينجحوا في إستغلالها بشكل جيد ليسجلوا أهداف في مرمى مانشتسر سيتي.

وبتلك النتيجة يتأهل مانشستر سيتي للدور القادم، بعد الفوز في لقاء الذهاب بخماسية نظيفه.

تشكيل مانشستر سيتي امام سبورتينج لشبونة:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: رايلي، ستونز، لابورت، زينشينكو.

خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، فودين، جيسوس.

بدلاء مانشستر سيتي أمام سبورتينج لشبونة

كارسون، رودري، دي بروين، محرز، جريليش، ديلاب، سليكر، مبيتي، مكاتي، كايكي، إيدوزي.

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

مانشستر يونايتد تسجل التعادل أمام السيتي

عاد جادو سانشو بهدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء، من خلال بول بوجبا ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لسانشو الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لدخل الشباك.

سجل كيفين دي بروين ثاني أهدافه في المباراة ولفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر اللقاء من خلال فيليب فودين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية وتصدى لها دي خيا ببراعة ولكن وصلت لدي بروين الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.