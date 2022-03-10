«تجسيد لسيرة شهداء الوطن».. نواب في يوم الشهيد: تضحيات شهداؤنا فخر وإعتزاز للمصريين جميعا..والدولة لا تنسي فضلهم

/684454/تجسيد-لسيرة-شهداء-الوطن-نواب-في-يوم-الشهيد-تضحيات-شهداؤنا-فخر-وإعتزاز-للمصريين-جميعاوالدولة-لا-تنسي-فضلهم

يضرب الشهداء أروع الأمثلة في التضحية والدفاع عن تراب الوطن الغالي واستقراره، فيوم الشهيد يحمل أهمية خاصة للشعب المصري، حيث تستعيد فيه مصر بطولات وأمجاد قوتاتها المسلحة وتحيي أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم فداء للوطن.

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وفي هذا الصدد، هنَّأ النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا، ورجال الشرطة وجميع المصريين التحية العظيمة بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

خالد مصطفى: شهداء الوطن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن

وقال مصطفي في تصريحات صحفية له اليوم، إن شهداء الوطن الأبطال سيبقون على الدوام علامة مضيئة ونجومًا ساطعة في تاريخ البلاد، نستلهم من بطولاتهم وتضحياتهم الدروس والعبر، ويستذكر من بذلهم وعطائهم العمل والانجاز، وحماية الوطن ومقدراته، مؤكداً أنهم يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ويقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكيَّة من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدِّد استقراره.

وقدم عضو مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير للمصريين ولكل أم شهيد وزجة وابنه وابن علي ماقدموة من غالي فداءا للوطن ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم واسع رحمته.

مايسة عطوة: تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء هو تجسيد لسيرة شهداء الوطن

وهنَّأت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام وهو ما يعكس مسئولية الدوله تجاه أبنائها الشهداء وأسرهم وأنها لا تنسي فضلهم.

واردفت عطوة، أن تكريم رئيس الدوله لاسر الشهداء هو تجسيد لسيرة شهداء الوطن الذين تعاقبت مواكبهم عبر التاريخ ستظل خالدة في الوجدان وأوسمة شرف وفخر نعتز بها يتخذها الأفراد مثلا وقدوة حسنة، ويجسدها المجتمع تماسكا وتلاحما، فالشهادة هي أعلى درجات الإخلاص والتفاني في حب الوطن، والأمم العظيمة تبنى بالتضحية وصادق الانتماء.

وأكملت عضو مجلس النواب: في هذا اليوم المجيد، الذي نعلي فيه من قيم البذل والفداء والتضحية، نرفع أسمى آيات التقدير والإجلال لكوكبة شهدائنا الأبرار الذين بذلوا الدماء والأرواح، أداء للواجب المقدس، ونصرة للمظلوم، ودفاعا عن الحق، وصونا لدولة الإمارات التي أسسها آباؤنا على قيم العطاء والفداء والانتماء والولاء والشجاعة.

ووجهت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، كل الشكر والتقدير لاسر الشهداء على شهداء مصر اللذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن نحيا ونعيش، فلهم كل التقدير والاحترام

النائب عاطف كعربان: يوم الشهيد يوم للفخر والعزة وتذكر بطولات وتضحيات القوات المسلحة

وفي ذات السياق، هنأ النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب،الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس من كل عام، قائلا: إنه يوم للفخر والعزة وتذكر البطولات والانتصارات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية على مدى التاريخ لتحقيق النصر.

وأكد كعربان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن يوم الشهيد يعد مناسبة وطنية جليلة ورمز للتضحية والفداء ورد للجميل لشهداء مصر الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الوطن، فسيرتهم ستظل خالدة ونبراسًا يضىء الطريق على مدى العقود والسنوات بما قدموه من أرواحهم الغالية للدفاع عن الوطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بيوم الشهيد والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق الذهبي اللواء عبد المنعم رياض، هو احتفاء ببطولات مصرية ناصعة في أرض المعركة دفاع عن أرض مصر وحرمتها والتصدي للمؤامرة عليه.

وتابع كعربان: علاوة على التضحيات التي قدمها شهداء القوات المسلحة المصرية خلال الحرب على الإرهاب طيلة السنوات الماضية.