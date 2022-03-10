محافظ أسوان يتابع جهود احتواء حريق محمية سالوجا وغزال الطبيعية

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لإخماد الحريق الذى تعرضت له محمية سالوجا وغزال، مساء اليوم الأربعاء، والتى تقع فى قلب النيل بجزر الشلال الأول على بعد 3 كم شمال خزان أسوان القديم.





ووجه محافظ أسوان الجهات المعنية وخاصة إدارة الحماية المدنية بسرعة التدخل والتى قامت بدفع لنشات نهرية محملة بماكينات إطفاء نقالى، بجانب قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتخصيص عبارة غرب أسوان النيلية لنقل سيارات الإطفاء الكبيرة للإسراع فى أعمال الإطفاء. وقد أخلت قوات الحماية المدنية العاملين بإدارة المحميات الطبيعية والذين شاركوا فى مجابهة اتساع نطاق الحريق إلى باقى جزر المحمية الطبيعية التى تقع على مساحة 55 فدانا. تحرر محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر والتلفيات والإضرار، وخاصة أن محمية سالوجا وغزال تعتبر من أصغر المحميات فى مصر بعد إعلانها كمحمية طبيعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 982 لسنة 1986.

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