القصير: الإجراءات الاستباقية والتخطيط ساهما فى مواجهة أزمة القمح العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الإجراءات الاستباقية والتخطيط ساهما فى زيادة قدرة الدولة المصرية على مواجهة أزمة القمح العالمية، مشيرا إلى أن البلاد لديها مخزون من القمح يكفى حتى نهاية العام الجارى.





وقال القصير، خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، مساء اليوم الأربعاء، إن "الدولة بذلت جهدا لزيادة نسبة المحصول من الأقماح مما أدى إلى زيادة الإنتاجية، موضحا أن القيادة السياسية هى من تبنت فكرة مشروعات الصوامع والسعات التخزينية".

وأشار إلى أن منافذ وزارة الزراعة ستكون الأسبوع المقبل قبل رمضان، وسيكون هناك وفرة من السلع، كما سيتم إطلاق أكثر من 15 سيارة بكل محافظات مصر لتوفير السلع بكافة أنواعها، معلنا أنه تم التنسيق مع اتحاد الدواجن وكبار المنتجين لتخفيض أسعار البيض والدواجن.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن، متابعا أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض فى الأسعار، وسيكون هناك حوافز إلى موردين القمح بهدف تجميع أكبر كمية من محصول القمح.