محافظ شمال سيناء يوقع عقدا مع الشركة الوطنية للصناعات البلاستيكية

جدة - نرمين السيد - وقع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات البلاستيكية اللواء إبراهيم عجلان، بمقر الشركة بالقاهرة اليوم الأربعاء، عقد تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بنظام حق الانتفاع لصالح الشركة الوطنية للصناعات البلاستيكية، وذلك لإقامة مصنع الصناعات البلاستيكية.





حضر التوقيع الدكتور حسن فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، والعميد محمد عزت مدير المصنع، وأشرف عليوة مدير عام الاستثمار بديوان عام محافظة شمال سيناء، وهيثم بالشركة الوطنية لاستثمارات سيناء.

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