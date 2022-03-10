جدة - نرمين السيد - كما تم عمل جولة ميدانية تفقدوا خلالها مبانى ومعالم المطار المختلفة وتعرفوا على خط سير الراكب سفرا ووصولا. جاء ذلك فى إطار المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوى وانطلاقا من دورها التثقيفى تجاه المجتمع وتحت رعاية المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة الشركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة تثقيفية لطلاب معهد السياحة والفنادق بالإسكندرية فى مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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