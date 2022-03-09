محمد صبحي يحذر من انتحال شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

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دوت الخليج يرصد تحذير الفنان محمد صبحي لمتابعيه من انتحال شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتحال شخصية محمد صبحي

وشارك محمد صبحي جمهوره الحساب المزيف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: "رجاء : هذا الحساب ينتحل شخصيتي أرجو عمل بلاغ report كي يتم اغلاقه … وبطلب منكم عدم التعامل سوي مع صفحتي الرسمية اللي بكتب من خلالها البوست ده الموثقة بالعلامة الزرقاء".

أزمة محمد صبحي مع تركي آل شيخ

على الصعيد الآخر، أُثيرت أزمة بين الفنان المصري محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية آل الشيخ، بعد أن قال صبحي أنه يرفض عرض مسرحيته «خيبتنا» في المملكة مقابل 4 مليون دولار، اعتراضا على عرضها تحت شعار الترفيه.

ووصف آل الشيخ، محمد صبحي بالمشخصاتي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع « تويتر»: والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه، ولازم نكشف على قواه العقلية.. عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

ومن ثم أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا عاجلا بشأن التوتر في العلاقة بين الفنان المصري محمد صبحى وهيئة الترفيه السعودية، بعد الأزمة الأخيرة حول عرض مسرحية محمد صبحي في الرياض.

المهن الموسيقية تصدر بيانًا بشأن أزمة محمد صبحي مع تركي آل شيخ

وقالت النقابة خلاله: "تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل فى الحياة الفنية والثقافية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير فى خدمة الإبداع والفن العربى، وفى إطار المتابعة تلاحظ لنا فى الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان محمد صبحى عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء (السعوديين)".

وأوضحت النقابة أن الفنان محمد صبحى قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء مهم من تاريخ الإبداع المصرى ولا يمكن المساس بقيمته، وثانيا كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية فى أى دولة شقيقة وهى تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أى تدخل فى هذا الشأن، وثالثا التقدير الذى يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون فى بلدهم الثانى المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقى وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدا من النقابة.