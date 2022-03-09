عماد الدين حسين:الكذب الإعلامي يسيطر على أجواء الحرب الروسية الأوكرانية

/684486/عماد-الدين-حسينالكذب-الإعلامي-يسيطر-على-أجواء-الحرب-الروسية-الأوكرانية

مجلس الشيوخ، إن الحقيقة تدفن قبل الجثث والقذف الإعلامي الغربي يفوق القذف الحربي الروسي على أوكرانيا، مشيرا إلى أن حجم القذف الإعلامي الغربي على المنصات الرقمية يفوق عدد القصف الفعلي الروسي على أوكرانيا، وفكرة الأخبار الكاذبة والمزيفة هي دائما لاصيقة الحروب في كل مكان وفي كل زمان.

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وأضاف حسين خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسي، المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن الكذب الإعلامي يسيطر على أجواء الحرب الروسية الأوكرانية.

الكذب الإعلامي يسيطر على أجواء الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع النائب عماد الدين حسين أن الحرب الروسية الأوكرانية هي الحرب الأولي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي حرب بها تواصل إجتماعي على خط النار ينقل الأحداث أول بأول.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة السابقة أن هناك دبابة عسكرية روسي تقوم بدهس سيارة ملاكي لأحد مواطنين دولة أوكرانيا، ولكن بعد تحقق من تلك الفيديو ظهر أن تلك الفيديو قديم جدا وليس له علاقة بالحرب الحالية.

وأشار إلى أن في الوقت السابق كان البحث عن أي معلومة يستغرق وقتا طويلا حتي تجد تلك المعلومة ولكن في وقتنا الحالي أصبح كل شيئا سهلا وبضغطة زر واحدة تستطيع الحصول على أي معلومة في غضون ثواني قليلة.