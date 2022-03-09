ليفربول يوافق على تجديد عقد محمد صلاح مقابل 450 ألف إسترليني أسبوعياً

/684485/ليفربول-يوافق-على-تجديد-عقد-محمد-صلاح-مقابل-450-ألف-إسترليني-أسبوعيا

كشفت تقارير إنجليزية منذ قليل عن توصل إدارة ليفربول، مع محمد صلاح للإتفاق على تجديد عقد الفرعون المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ينتهي عقد الدولي المصري محمد صلاح في نهاية الموسم الجاري، والذي جاء به إدارة ليفربول من الدوري الإيطالي من بوابة روما.

وأعلنت الإذاعة البريطانية الشهيرة "كابيتال إف أم لندن" بشكل عاجل عن موافقة إدارة ليفربول على تجديد تعاقد صلاح خلال الفترة القادمة .

تفاصل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول

وكشفت الاذاعة عن الراتب الأسبوعى الذي سيتقاضاه قائد منتخب مصر : "ليفربول يوافق على تجديد عقد الملك المصري محمد صلاح مقابل راتب 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا".

وأكدت الاذاعة ان صلاح طلب فى وقت سابق 500 الف جنيه استرلينى اسبوعيا ولكن النادى الانجليزى رفض تماما.

نتيجة مباراة ليفربول وإنتر ميلان

حقق الإنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير.

وأحرز لاوتارو مارتيينيز هدف فوز الأنتر في الدقيقة 62، وأضاع بعدها ليفربول أكثر من كرة في ظل تالق حارس ومدافعب الأنتر، بينما كان يريد الفريق الإيطالي تسجيل هدف ثاني من أجل التأهل ولكنهم فشلوا في ذلك.

ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.