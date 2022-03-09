/684484/لأول-مرة-تعاون-كارول-سماحة-وبيري-ودينا-الوديدي-وألماس-في-إعلان-لـ-Spotify

تستعد كلًا من المطربة كارول سماحة، ومغنية الراب بيري، ومغنية الأندرجراوند دينا الوديدي، لعمل إعلان لصالح شركة Spotify والتي تعتبر أول مرة يتعاون فيها الثلاثي، ومن المتوقع أن يحظى الإعلان بإقبال كبير من الجمهور المحب لهم.

دوت الخليج يرصد لكم تعاون كارول سماحة وبيري ودينا الوديدي لأول مرة في إعلان لصالح شركة Spotify وذلك خلال السطور القادمة.

إعلان لـ شركة Spotify

وقد نشرت الصفحة الرسمية لأخبار الراب «راب سين» بعض التفاصيل عن الإعلان، حيث كتبت: بيري وألماس وكارول سماحه ودينا الوديدي شاركوا في إعلان جديد لسبوتيفاي، بالتزامن مع شهر المرأة العالمي اطلقت سبوتيفاي بلاي ليست 'Equal Arabia' وهتكون بيري أول سفيرة ليها من الوطن العربي عن شهر مارس.

تصريحات كارول سماحة لـ دوت الخليج

- أحب تقديم رسالة بأعمالي وتكون مُبسطة

- قدمت أغاني تعبر عن قضايا المرأة لأنني اهتم بها ولها جزء كبير في حياتي

- ليس لدي خطط في تقديم أعمالي

- أفضل الأن طرح الأغاني المنفردة أفضل من الألبوم لأنه يُنسى بعد شهر

- آتيت من منزلي حاملة بوكيه ورد على مسرح دار الأوبرا المصرية

- الورد يعد عربون محبة لمصر ولزوجي الذي حببني بها

كارول سماحة في حفل عيد الحب

قدمت كارول سماحة ما يقرب من 16 أغنية خلال حفلها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم عيد الحب السابق، ونرصدهم لكم بالترتيب: "مش هعيش، فوضي، وحشاني بلادي، اطلع في هيك، شكراً ، اقول أنساك، حبيت دلوقتي، يا شباب يا بنات، يارب، غالي عليا، انسي همومك، اسمعني، خليك بحالك، سهرانين، اضواء الشهرة، ودارت الايام".

معلومات عن مغنية الراب بيري

ظهرت بيري لأول مرة من حوالي سنة بأغنية «شيجلة» اللي حققت نجاح كبير والتي كانت “ديس” على أغنية تميم يونس «سالمونيلا».

كما لا تعتبر بيري جديدة في عالم الغناء حيث بدأت الغناء منذ حوالي 10 سنوات كمغنية وكانت تغنى باللغة الإنجليزية، ولكن في مايو عام 2019 دخلت بيري إلى عالم الراب بأغنية «kendrick says» ثم قررت تحسين اللغة العربية لديها وتراب بالعربى ونجحت في مجال الراب بشكل كبير.