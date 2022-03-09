/684483/مبابي-ينهي-الشوط-الأول-لباريس-سان-جيرمان-بهدف-في-شباك-ريال-مدريد

انتهت أحداث الشوط الأول بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بنتيجة هدف دون رد للأخير في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حاول ريال مدريد من التقدم في نتيجة المباراة على باريس سان جيرمان، فولن دفاعات الفريق الباريسي كانت بالمرصاد.

سجل باريس سان جيرمان أول أهداف في المباراة عن طريق كيليان مبابي، ولكن تقنية الفار تحرم رفاقه من الإحتفال بداعي التسلل على نونو مينديز.

اقتنس كريم بنزيما فرصة ذهبية أمام باريس سان جيرمان في الدقيقة السادسة والثلاثون، من خلال كرة رأسية من وسط مدافعي الفريق الباريسي، ولكن تمر بجانب العارضة اليمنى.

حاول ليونيل ميسي أن يستعيد ذكراه مع برشلونة على ملعب سنتياجو برنابيو، ولكن ريال مدريد كان له بالمرصاد، ولكن خطورة مبابي كانت الأشرس علو كورتوا.

نجح كيليان مبابي من تسجل هدف المباراة الأول في الدقيقة الأربعين من عمر اللقاء، من خلال تمريرة من نيمار تعطي انفراد لمبابي على ألابا وكورتوا ليسكنها الفرنسي على يسار حارس الريال بكل سهولة ومهارة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: دانيلو، باريديس، فيراتي.

خط الهجوم: ميسي، مبابي، نيمار.

تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - ألابا - ميليتاو – كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.