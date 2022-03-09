/684477/حركاتك-بتفكرني-بالعيد-ردود-فعل-الجمهور-على-الفيديو-الإستعراضي-لـ-صفاء-أبو-السعود

غابت الفنانة صفاء أبو السعود عن الساحة الفنية لمدة 20 سنه، ولكن عادت صفاء للإ ستعراض المسرحي والغناء من جديد وذلك من خلال مشاركتها في احتفالية يوم المرأة المصرية بأغنية “بنتي يا بنوتي يا بنوتة” التي شهدت حضور السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج يرصد لكم رد فعل الجمهور على عودة صفاء أبو السعود وذلك خلال السطور القادمة.

وقدمت صفاء خلال الإحتفال أغنية شهيرة لها وهي “بنتي يا بنوتي يا بنوتة” وكانت بصحبة فرقة استعراضية من الفتيات، وتألقت على خشبة المسرح بشكل كبير، وقدمت الأغنية بطريقة جذابة، وشاركت الفتيات الاستعراض برشاقة عالية كالريشة، وقد أعادت للأذهان الحفلات العديدة التي قدمتها احتفالًا بيوم الطفل، التي ما زالت تحقق نجاحات كبيرة حتى الآن.

وكانت تعليقات الجمهور على فيديو الإستعراض الخاص بها، ترحب برجوعها للساحة الفنية مرة أخرى، ولعودة مثل هذه القيمة الفنية العظيمة، التي علقت في أذهاننا حتى الآن بأعمالها الخالدة، فكانت أحد التعليقات تقول: مازالت صفاء ابو السعود الرقة والاناقة والصوت الحلو.

وفي تعليق آخر حول عودة صفاء أبو السعود للساحة الفنية، كان محتواه: الله علالجمال رجعتينا للأيام الحلوة بتاعة زمان ربنا يدكي الصحة والعافية ويبارك فيك أحسنت.

وأشاد تعليق آخر بأداء صفاء أبو السعود الإستعراضي، الذي لم يتغير بمرور الزمن، وكان محتواه: ماشاء الله فمرررريه ومصدر بهجه باغانيكى الجميله وروحك الحلوة حقيقى اسعدينا قوى ووحشتينا كمان ربنا يديكى الصحه.

وفي تعليق آخر، يقول: ماشاء الله عليكي عندك بهجه في صوتك وحركاتك بتفكرني بالعيد.

كما كان هناك تعليق آخر، كان محتواه: صفاء ابو السعود عنوان الطفوله مهما كبرت سنا لكن روحها وصوتها زي الماس.

معلومات عن صفاء أبو السعود

ولدت صفاء أبو السعود في 9 أكتوبر 1950 وهي ممثلة وإعلامية مصرية، بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

طرحت في ثمانينات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلاً بالعيد» اصبحت أغنيتها إحدى أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.