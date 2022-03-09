دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يحسم الشوط الأول ضد الريال 1-0 "فيديو"

حسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أحداث الشوط الأول من مباراته ضد نظيره ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-0، خلال القمة النارية المقامة حاليا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر النجم الشاب كيليان مبابي من خلال انفراد بالمرمى ليسددها ببراعة على مرمى ريال مدريد ويفشل الحارس تيبو كورتوا في التصدي لها.

وجاءت فرصة مشابهة للهدف في الدقيقة 8 من عمر المباراة من خلال هجمة مرتدة سريعة سددها مبابي قوية لينقذها حارس الفريق الملكي ببراعة.

وجاء تشكيل الريال ضد باريس سان جيرمان كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا/ خط الدفاع: ناتشو - ألابا - ميليتاو – كارفاخال/ خط الوسط: كروس - مودريتش – فالفيردي/ خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي/ حراسة المرمى: دوناروما/خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، منديز/ خط الوسط: بارديس، دانيلو، فيراتي/ خط الهجوم: ميسي، مبابي، نيمار.

ويتسلح ريال مدريد بعاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض خسارته في مواجهة الذهاب بهدف دون رد، حمل توقيع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في الوقت القاتل على ملعب "حديقة الأمراء".

ويحتاج ريال مدريد الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ، لتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، وفى حال تحقيق الفوز بأى نتيجة بفارق هدف وحيد يلجأ الفريقين للأشواط الإضافية بعد إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.