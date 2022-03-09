انفجار ماسورة مياه فى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين

شهد حى الدقى بمحافظة الجيزة، منذ قليل، انفجار ماسورة مياه فى شارع جامعة الدول العربية، تقاطع شارع سليمان أباظة بالمهندسين، مما تسبب في ازدحام مرورى، وقامت أجهزة المرور والحى بعمل تحويلات مرورية لمنع تكدس السيارات.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى الدقى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بالفرق والمعدات وإصلاح الماسورة، حيث أكد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، أنه تم الدفع بـ 4 "سيارات شفط" لسرعة شفط المياه وتسيير حركة المرور.

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