بعد تكريمه بيوم الشهيد.. والد ملازم أول محمد أشرف: عقيدتنا وأرضنا هى الأهم

جدة - نرمين السيد - ومع الاحتفال بيوم الشهيد، الذى يحل فى التاسع من مارس كل عام، لا أحد ينسى الأبطال الأبرار من رجال القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل أن نعيش جميعا فى سلام وأمان، ومن هؤلاء الأبطال هو الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسر الشهداء، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وجاء على رأس هؤلاء المكرمون الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حيث تسلمت التكريم والدته السيدة وفاء حسين.

وقال أشرف عبد الفتاح على، والد الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح، إن تكريم الرئيس السيسى اليوم ليس لابنه فقط بل بمثابة تكريم لكل الشهداء.

وأضاف أشرف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن كلمة الرئيس السيسى، "تعد رصدا للحكايات وهى هامة للجيل الجديد عشان يعرف يعنى إيه مصر ويعنى إيه انتماء والدولة، فعقيدتنا ومبادئنا وأرضنا هى أهم حاجة".

وتابع والد الشهيد محمد أشرف عبد الفتاح: "أنا كنت عقيد بالقوات المسلحة وعارف يعنى إيه بلد مبتنساش حد من ولادها والرئيس قال فيه حكايات فى كل بيت من بيوت الشهداء".

وروى والد الشهيد أن ابنه توفى نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون تكفيريون فى سيناء، قائلا: "كان كل الناس بتحبه ومتعلقة بيه وزعلت بسبب خبر وفاته وكان بيحب بيخدم الأهالى واستشهد فى شهر 8 عام 2015".

يذكر أن الملازم أول محمد أشرف استشهد بطلا هو وثلاثة من جنوده برفح فى 8/12/2015 بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون تكفيريون.

والشهيد من أبطال الدفعه 108 حربية، ورقى استثنائيا إلى رتبة ملازم أول.

وتحتفل مصر فى التاسع من مارس من كل عام بعيد الشهيد، إحياء لذكرى الأبطال الذين فاضت أرواحهم أثناء الدفاع عن أرضها ضد المحتل.

ويأتى اختيار مصر يوم 9 مارس من كل عام للاحتفاء والاحتفال بذكرى الشهداء، باعتباره اليوم الذى استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش الأسبق عام 1969، حينما توجه إلى سيناء حيث جبهة القتال ضد إسرائيل.

وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، تلقى الفريق رياض إصابة قاتلة بنيران المدفعية الإسرائيلية أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة، وخرج الشعب حينها بجميع طوائفه فى وداعه.

وتحرص القوات المسلحة المصرية سنويا على إحياء يوم الشهيد، من خلال استقبال أسر الشهداء والمحاربين القدامى، وتكريمهم وتعريف الجماهير المصرية ببطولاتهم وتضحياتهم فى سبيل الوطن.

وهذا العام استخدمت القوات المسلحة المصرية، شعارا بعنوان "أنا من كل بيت مصرى" لإطلاق مراسم الاحتفال بيوم الشهيد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وكرم الرئيس السيسى، عددا من أسر الشهداء، وأكد أن أسر الشهداء دفعت ثمنا غاليا فى تقديم أبنائها فداء للوطن، مشددا على ضرورة أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل الوطن، وأن أقل ثمن ندفعه هو أن نحافظ على ما ضحى هؤلاء من أجله.

وقال الرئيس السيسى، فى مداخلة له اليوم الأربعاء، عقب عرض مسرحى عن تضحية الشهيد، إن القصص الحقيقية لكل شهيد عبارة عن كنز من الوفاء والإنسانية.