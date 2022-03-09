الزمالك يخوض مرانه على ستاد القاهرة استعداداً للوداد «صور»

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خاض الزمالك مرانه على ستاد القاهرة، استعداداً لمواجهة الوداد المغربي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض الزمالك التدريبات على ملعب المباراة على أن يتدرب الوداد على ستاد القاهرة غداً، ضمن البروتكول الموضع من الاتحاد الأفريقي بالتدريب على ملعب المباراة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز للمنافسة على بطاقة الترشح للدوري القادم، بعد الخسارة اللقاء الماضي أمام الوداد في المغرب بنتيجة 3/1.

حصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الاول لكرة القدم على راحة سلبية من تدريبات الفريق، وجاء حصول شيكابالا على راحه بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني على إثارهاعدم مشاركته في التدريبات، وكان غاب اللاعب عن لقاء الزمالك الأخير في الدوري أمام فيوتش للإصابة.

تدريبات الزمالك تحت قيادة فيريرا

وخصص فيريرا تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال خلال مران اليوم استعداداً لمباراة الوداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وقام فيريرا بتحفيظ لاعبي الزمالك، بعض الجمل الفنية والخططية لتنفيذها خلال الفترة القادمة، بجانب العمل على تعديل من اخطائهم .

واجتمع فيريرا مع لاعبي الزمالك وطالبهم بتحقيق الفوز على الوداد، نظراً لأهمية المباراة بأنها فاصلة في مشوار القلعة البيضاء الأفريقي.

أول طلبات فيريرا في الزمالك.. قفل البوابة قبل التدريبات بساعة

خاض جوسفالدو فيريرا التدريب الأول له مع نادي الزمالك، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بمقر النادي بميت عقبة.

وطلب فيريرا من أمير مرتضى منصور بعد ذهابه لملعب التدريبات بقفل بوابة جامعة الدول العربية بنادي الزمالك، التي تطل على الملعب مباشرة، وعدم وجود أو مرور أي أشخاص خارج الملعب، حتى لا يتشتت اللاعبين.

بجانب طلبه بأن يحضر جميع لاعبي الفريق، قبل بداية المران بساعة وأبواب الملعب ستقفل ومن سيخالف تلك التعليماتع سيتم عقابه ومنعه من دخول التدريبات.

تصريحات فيريرا

وزاد: "عندنا مباراة بعد 3 أيام، عقب اللقاء دا أحنا كل حاجة يا ولا حاجة، انتو عارفين لاعبي الوداد لكن أنا معرفهمش، أنا أعرف لاعبتي فقط، ومش بيهمني أي فريق".

واردف:" قبل ما نبدأ شغلنا المنيو بتاع المطعم مهم جداً فيه الدوري وبطولة أفريقيا، لازم نحارب عليهم بشكل كبير، وعندنا فرصة لدا".

وأختتم قائلاً: "لازم تفتكروا أننا مع بعض هنكسب كل البطولات اللي قدامنا ومافيش حد هيقدر يوقفنا".