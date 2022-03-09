/684481/محمود-الخطيب-يطمئن-على-بعثة-الأهلي-بجنوب-إفريقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على الاتصال ببعثة الأهلي في جنوب إفريقيا والاطمئنان على الفريق عقب وصوله هناك، استعدادًا لخوض مباراته المرتقبة مع صن داونز في دوري الأبطال يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواصل رئيس النادي هاتفيًّا مع محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، وكذلك السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، الذي كان في استقبال البعثة بمطار جوهانسبرج.

وجه محمود الخطيب الشكر للسفارة المصرية والقائمين عليها لاهتمامهم بفريق الأهلي، والعمل على تسهيل مهمته لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تأهل الأهلي لدور الـ8 من البطولة.

لم يتمكن رئيس الأهلي من حضور اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى اليوم، وكذلك متابعة المباراتين الأخيرتين أمام المريخ السوداني وبيراميدز في ملعب الأهلي we السلام، نظرًا لحصوله على قسط من الراحة بناء على تعليمات الطبيب المعالج، الذي طلب منه الابتعاد بشكل مؤقت عن أية ضغوط أو أعمال تسبب له الإرهاق في الفترة الحالية.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة.