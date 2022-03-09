مسلسلات شهر رمضان 2022.. القهر الزوجي يطارد نيللي كريم في برومو مسلسل «فاتن أمل حربي»

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دوت الخليج يرصد طرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل «فاتن أمل حربي».

البرومو الدعائي الأول لمسلسل فاتن أمل حربي

وعكس برومو «مسلسل فاتن أمل حربي» المعاناة التي تعيشها نيللي كريم خلال أحداث المسلسل من ظلم وقهر زوجي وكذلك من معاناة في قضية الانفصال عن زوجها.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

مسلسل «فاتن أمل حربي» من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل نيللي كريم عدد من الأبطال منهم وشريف سلامة، وجيلان علاء، ومحمد التاجي، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين.

و تدور أحداث العمل حول قضايا الزواج وقضايا الأسرة، وما يدور خلف أروقة المحاكم.

تصريحات جريئة لنيللي كريم عن زيجاتها

على الصعيد الآخر، تحدثت الفنانة نيللي كريم، عن تفاصيل قصة حبها وزواجها وبداية التعارف بينها وبين زوجها الحالي لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور.

وقالت «كريم» أثناء لقائها في قناة SKY NEWS عربية إن «هشام عاشور بسيط وعلى طبيعته ومش مصطنع، وكنت فاقدة الأمل بصراحة في الرجالة حظي وحش فيهم، كنت ماشية من أزبل لأزبل لأزبل زي الباكبورت»، حسب وصفها

وأضافت: «أنا مطلقة من 6 سنين على قد ماهي بتبقا تفكريًا صعبة، بس لما تلاقي الشخص المناسب فاتلاقي كل حاجة بتمشي بسرعة، وهشام مكنش عارفني كفنانة بشكل كبير، في العادي بعيدا عن حالتي، الرجل يعجب بأي فنانة لأنه ينظر لها، وهي على الريد كاربت وعاجبه الشكل، وبعدها تظهري على شكلك الطبيعي كبني آدم من غير مكياج ومن غير كوافير، وهنا نكتشف أنه يريدك كشكل وليس بني آدم، ودي الأغلب لا يلحق يعرفها كإنسانة، لكن نادرًا لما حد يتعب نفسه ليتعرف عليكِ كبني آدم طبيعي من غير مهنتك والريد كاربت».

رد طليق الفنانة نيللي كريم الدكتور هاني أبوالنجا، على تصريحات طليقته التي أدلت بها خلال لقائها في قناة «SKY NEWS»، والتي قالت فيها عن زيجاتها السابقة وقولها «كان حظي من أزبل لأزبل زي الباكبورت» .

وقال «أبوالنجا» خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس» الذي يذاع على شاشة MBC مصر: «ربنا يهنيها، وهي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت، وأنا في الآخر يهمني أنها تبقا كويسة».

وأضاف: «وأنا مش هرد على خطأ بخطأ تاني بسبب مهم أوى علشان بنتي الكبيرة عندها 15 سنة، والصغيرة 11، وعايشيين معايا بالتفاهم».

نيللي كريم تتألق في ضد الكسر

يذكر أن الفنانة نيللي كريم شاركت في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ضد الكسر»، بطولتها إلى جانب كل من محمد فراج، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وهشام إسماعيل، وسينتيا خليفة، وحمزة العيلي، ونور إيهاب، ولؤي عمران، وتامر هشام، وسامي مغاوري، ونهير أمين، وجمال يوسف»، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية "سلمى"، صانعة محتوى خاص بالطبخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاني من استهتار زوجها وتعدد نزواته وعلاقاته النسائية، مما ينشأ بينهما الخلاف والمشكلات بشكل دائم، وتحاول دائمًا أن تبعده عن عادته السيئة، فتدور الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.