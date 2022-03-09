/684466/ضبط-75-طن-أرز-أبيض--وشعير-تم-تخزينها-لرفع-سعرها-بالدقهلية

‎ وأصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق بخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. ‎وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية.

‎أسفرت جهودها عن ضبط “75,5طن "أرز أبيض – أرز شعير" معبأة دخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة “مالك مضرب أرز” بمحافظة الدقهلية. ‎تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتواصل الحملات لمراقبة حركة الأسواق.

وفى سياق متصل عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إجتماعا لبحث آلية تجهيز المبانى الحكومية المنفذة ضمن مبادرة “حياة كريمة” بمركز شربين من أثاث مكتبى وأجهزة ومعدات وغيرها، بحضور المهندسة ريهام أحمد منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والمحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين، و وكلاء الوزارات ومديرى المديريات ورؤساء القطاعات المختلفة.

ووجه المحافظ، بسرعة التنسيق الكامل بين كافة المديريات والوزارات المختصة وحصر الإحتياجات وسرعة توريدها لتصبح هذه المبانى جاهزة للإفتتاح، وأكد " مختار " على أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

تخلصت من رضيعها فى كيس بلاستيك

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيك، بسلم إحدى العمارات السكنية بمساكن العاملين بشركة كهرباء طلخا، كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بمساكن العاملين بشركة كهرباء طلخا، بالعثور على طفل حديث الولادة مكتمل النمو داخل كيس بلاستيك بسلم إحدى العمارات، وعلى الفور تحركت قوات الأمن نحو موقع البلاغ.