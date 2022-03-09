/684479/أحمد-موسى-يطالب-برفع-سعر أردب-القمح-لـ-900-جنيه-لتجميع-أكبر-قدر-منه

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب ان تقوم الحكومة برفع سعر أردب القمح ل 900 جنيه، موضحا ان هذه الزيادة سينتج عنها تجميع ما يقرب من 6 مليون طن من المواطنين، مضيفا:” رفع السعر يجمع اكبر قدر من القمح”.

أحمد موسى يطالب برفع سعر أردب القمح لـ 900 جنيه لتجميع أكبر قدر منه

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، منوها التاثيرات السلبية من ايقاف أوكرانيا تصدير القمح والحبوب، ستعم العالم بشأن زيادة الأسعار بالعالم، مضيفا أن أوكرانيا لن تقوم بتصدير القمح حيث تم ضرب جميع مواني دولة اوكرانيا.

وتحدث الإعلامي أحمد موسى، عن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، موضحا أنها ارتفعت عالميا، وهو ما سيؤثر بالطبع على تكاليف أعمال البناء، فى جميع الدول ومنها مصر، منوها ان تاثير الحرب جاء على الجميع وليس علينا فقط،وأيضا التضخم زاد بشكل كبير في الولايات المتحدة.

وتابع موسى :” احنا دولة من دول العالم وبالتالي تأثرنا بما يحدث من ارتفاعات في الاسعار ، منوها أن الحكومة نظرا لتزايد الشكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار قامت بعقد اجتماع اليوم من أجل توضيح المشهد للمواطن.

أحمد موسى: الدولة المصرية لن تتخلى عن مواطنيها مثلما تفعل الدول الأوربية

واستطرد موسى أن صادرات روسيا وأوكرانيا من الحديد تتخطى 90 مليون طن، وبالتالي العالم تأثر بشكل كبير وارتفعت الأسعار.

واكمل:” في غلاء حصل وبيحصل وهيحصل.. ولكن الحكومة اليوم تحدثت بشكل واضح عن هذا الأمر بشـأن كيفية امتصاص الازمة، والمواطن مش هيتحمل الزيادة لوحده زي الدول الأوربية ما بتعمل.. والدعم موجود ومحدش هيقرب ليه”.

وتابع أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 48% وفق ما قاله رئيس الوزراء اليوم وذلك منذ يوم 24 فبراير وبداية الحرب، مضيفا أن البترول أيضا زاد بنسبة 100%.