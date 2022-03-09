/684476/إبراهيم-عيسي-توجد-أزمة-عالمية-طاحنة-وراء-ارتفاع-الأسعار
قال الإعلامي إبراهيم عيسي إن هناك أزمة عالمية طاحنة هي السبب الرئيسي في رفع أسعار السلع الغذائية ورفع أسعار كافة الأشياء من حولنا, مشيرا إلى أن نسبة التضخم في مصر وصلت لـ 35% كما قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم في مؤتمر صحفي.
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وأضاف عيسي خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أقتصاد العالم أجمع، والدولة المصرية جزء من العالم لذلك تأثرت الأسعار داخليا.
الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على القطاع السياحي
وتابع إبراهيم عيسي أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على القطاع السياحي بمصر لأن أكبر نسبة سائحين كانوا يأتون مصر من الدولة الروسية والدولة الأوكرانية علي عكس ما كنا نتوقعة بعد أنتهاء أزمة كورونا من إستعادة السياحة بشكل مستقر.
وأوضح إبراهيم عيسي أن الدولة المصرية أكبر دولة تستورد القمح في العالم بنسبة كبيرة من الدولة الروسية ومن ثم الدولة الأوكرانية، ولكن أعلنت الدولة المصرية أنها على جاهزية كاملة للتعامل مع ذلك الأزمة ولديها حلول أخري.
وأشار إلى أن المواد البترولية تأثرت أيضا بتلك الحرب الروسية الأوكرانية وأرتفع أسعارها لحد الجنون، وكذلك الذهب قام بالارتفاع بشكل سريع.
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