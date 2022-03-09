/684471/خالد-عكاشة-مصر-تؤكد-على-ضرورة-إيجاد-حلول-سياسية-لأزمة-أوكرنيا-وروسيا

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس الروسي بوتين كان أتصالا في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد علي أهمية السياسة الخارجية للدولة المصرية في سعيها للاستقرار الدولي ودعمها للحلول السياسية لكافة الأطراف.

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وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن في هذه الأيام نري إضطراب شديد على مستوي العالم ومصر تستشعر القلق منه بدليل القيام بالاتصال من القيادة المصرية إلى الرئيس الروسي والعرض المصري بكل أشكل الاسهام لتسوية سريعة لحرب روسيا وأوكرانيا.

العالم لم يتعافي بعد من جائحة كورونا

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات أن العالم لم يتعافي بعد من جائحة كورونا على مستوي الاستقرار والاقتصاد

في الأسواق الدولية وغيره، لذلك تحرص مصر على الا تدخل في فصل جديد دوليا في إضطرابات بين الدول.

وأوضح العميد خالد عكاشة أن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الرئيس الروسي هي إسهام في إيجاد حلول سياسية أو شكل من أشكال الوساطة علي بعض من القضايا الإقليمية، ومصر أثبتت قدرتها علي حل تلك القضايا من قبل وأثبتت جدراتها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها علاقات جيدة مع كافة الأطراف في الأزمة الروسية الأوكرانية وهذا أمر بالغ الأهمية وتحظي بثقة الجميع وسياستها الخارجية مستقرة وبها قدر عالي من الشفافية.