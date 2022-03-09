السيدة انتصار السيسى: سعيدة بإطلاق مبادرتي "دوى" و"نورة" لتمكين الفتاة المصرية

أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بإطلاق مبادرتي "دوى" و"نورة"، لتمكين الفتاة المصرية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لا سيما في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":"إن فتيات مصر هن رائدات المستقبل وصانعات القادة، ومن ثم فإن الاستثمار فيهن استثمار في بناء المستقبل، وقد أثبتن دائما أنهن على قدر الثقة والتحدي".

وأضافت: "دعمي الدائم لكل بنات مصر في الحصول على كل حقوقهن وتنمية مهاراتهن، كخطوة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة".