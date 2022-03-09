وزير الزراعة للمواطنين: ”مفيش سلعة هتنقص في السوق ولا داعي للتخزين”

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إننا لدينا اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض والألبان، وارتفاع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الأعلاف وخلافه.

وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، الأربعاء، أننا نتواصل مع اتحاد الدواجن وبعض الشركات المنتجة للتعاقد مع سلاسل البيع لضخ كميات من لحوم الدواجن والبيض بأسعار مخفضة، للقضاء على الحلقات الوسيطة التي تتسبب في زيادة الأسعار.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أننا نريد توصيل رسالة طمأنة للمصريين أن يكونوا مطمئنين ويثقوا في الدولة المصرية وينظروا لما قامت به الدولة المصرية خلال الأزمات السابقة ونجاحها في التعامل معها، موجهًا الشكر للقطاع الخاص على دورهم وتكاتفهم لمواجهة أي أزمة، مؤكدًا أن مواجهة أي أزمة مسئولية الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، معقبًا: "مفيش سلعة هتنقص في السوق ومفيش داعي للتخزين والتكالب على السلع، والدولة المصرية قادرة على الحفاظ على غذاء الشعب".

وأوضح الدكتور السيد القصير، أن الوضع خلال أزمة كورونا شهد العالم أجمع توقف لحركة التجارة العالمية، وتمكنت الدولة المصرية من توفير السلع للمواطنين دون نقص أي سلعة وكان هناك نسبة كبيرة من الاستقرار في الأسعار.