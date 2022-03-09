عاجل- السيدة انتصار السيسى: فتيات مصر هن رائدات المستقبل وصانعات القادة

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق مبادرتي "دوى" و"نورة"، لتمكين الفتاة المصرية، في إطار مشروعنا القومي لتنمية الأسرة المصرية، لا سيما في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضافت: إن فتيات مصر هن رائدات المستقبل وصانعات القادة، ومن ثم فإن الاستثمار فيهن استثمار في بناء المستقبل، وقد أثبتن دائما أنهن على قدر الثقة والتحدي.

وتابعت: دعمي الدائم لكل بنات مصر في الحصول على كل حقوقهن وتنمية مهاراتهن، كخطوة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة.