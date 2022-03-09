تشكيل مانشستر سيتي أمام سبورتينج لشبونة بدوري الأبطال

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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لمواجهة سبورتينج لشبونة، في لقاء إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد تشكيل مانشستر سيتي، تواجد الدولي الجزائري رياض محرز على دكة البدلاء، والتي يعتمد عليه جوارديولا كورقة ثانية رابحة بشكل قوي مع الفريق.

تشكيل مانشستر سيتي امام سبورتينج لشبونة:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: رايلي، ستونز، لابورت، زينشينكو.

خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، فودين، جيسوس.

بدلاء مانشستر سيتي أمام سبورتينج لشبونة

كارسون، رودري، دي بروين، محرز، جريليش، ديلاب، سليكر، مبيتي، مكاتي، كايكي، إيدوزي.

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

مانشستر يونايتد تسجل التعادل أمام السيتي

عاد جادو سانشو بهدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء، من خلال بول بوجبا ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لسانشو الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لدخل الشباك.

سجل كيفين دي بروين ثاني أهدافه في المباراة ولفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر اللقاء من خلال فيليب فودين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية وتصدى لها دي خيا ببراعة ولكن وصلت لدي بروين الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.

جاء هدف السيتي الثالث في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء، عن طريق رياض محرز بعدما تلقي عرضية من دي بروين بعد تنفيذ الضربة الركنية علي حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية تسكن أقصي الزاوية اليمني لدي خيا.

وجاء هدف السيتي الرابع، في الدقيقة التسعين، بعد تمريرة رائعة من جوندوجان داخل منطقة الجزاء تصل إلي رياض محرز ليسدد كرة قوية بيسراه علي يسار الحارس.