بدء عزاء شقيق الفنان أحمد عبد العزيز من مسجد آل رشدان «فيديو»

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بدأ منذ قليل عزاء المحاسب يحيي عبد العزيز شقيق الفنان أحمد عبد العزيز من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، في حضور الأصدقاء والأقارب.

دوت الخليج يرصد بدء عزاء شقيق الفنان أحمد عبد العزيز بمدينة نصر.

صلاة الجنازة على شقيق أحمد عبد العزيز

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بمسجد ال رشدان بمدينة نصر، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفن بمقابر الأسرة بالبساتين.

أحمد عبد العزيز ينعي شقيقه

وكان أحمد عبد العزيز أعلن وفاة شقيقه أمس ونعاه وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبد العزيز، المحاسب ببنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك".

وتابع: "صلاة الجنازة اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد القوات المسلحة آل رشدان خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر، والعزاء في نفس اليوم بنفس المسجد قاعة الحمد من الساعة ٨:٣٠ إلى الساعة ١١ مساء رجال ونساء"، مطالباً الجمهور بالدعاء لشقيقه بالرحمة والمغفرة.

أحمد عبد العزيز يتألق في الحلم

جدير بالذكر أن، آخر أعمال أحمد عبد العزيز مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه على قناة الحياة، وهو إخراج حسنى صالح، وشارك في بطولته صابرين، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.