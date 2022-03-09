ليلة الأبطال.. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

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ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، بعد الخسارة بمباراة الذهاب في الدقائق الأخيرة بنتيجة 1/0 بهدف كيليان مبابي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بينما يريد الفريق الفرنسي الحفاظ على نتيجة المواجهة الأولى وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل التأهل للدور القادم.

تشكيلة ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - ألابا - ميليتاو – كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد نظيره باريس سان جيرمان، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب الفريقين

فيما يتصدر ريال مدريد برصيد 63 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 62 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

سقط ريال مدريد بنتيجة ضد باريس

الجدير بالذكر أن سقط ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، والتي حسمها كيليان مبابي مهاجم باريس بهدف في الدقائق الأخيرة.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

ليونيل ميسي يهدر ومبابي يسجل

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.

مبابي يرفض إغرائات باريس سان جيرمان ويتمسك بريال مدريد

وعرض باريس سان جيرمان راتب كبير للاعب بجانب امتيازات سيحصل عليه في حال تجديده، ليست متاحة لأي لاعب غيره في الفريق حتى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن إصرار مبابي على اللعب ريال مدريد يقربه من الرحيل.

وكان أحرز مبابي هدف فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد، ضمن مباراة الذهاب بدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا.