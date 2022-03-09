/684469/في-عيد-الشهداء النائب-علاء-قريطم-يوجه-التحية-لارواح-شهداء-مصر-الأبرار

هنَّأ النائب علاء حمدي قريطم ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا، ورجال الشرطة وجميع المصريين التحية العظيمة بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

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وقال قريطم، في تصريحات صحفية له اليوم، إن أبطال مصر الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن من أجل الدفاع عن تراب مصر، موجها التحية لارواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

في عيد الشهداء.. النائب علاء قريطم يوجه التحية لارواح شهداء مصر الأبرار

وقدم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، الشكر والتقدير للمصريين ولكل أم شهيد وزجة وابنه وابن علي ماقدموة من غالي فداءا للوطن ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم واسع رحمته.

وأضاف قريطم، أن مصر قادرة على مواجهة كافة التحديات واستكمال تحقيق الإنجازات والحفاظ على الدولة المصرية ،التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ ، ونحن جميعا مشروع شهداء من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن الغالي ومستعدون للتضحية بكل غالي ونفيس من أجل المحافظة عليه. حفظ الله مصر وشعبها.