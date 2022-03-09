/684464/خاص-نتيجة-التحقيق-مع-عمر-كمال-في-تهمة-إساءته-لـ-هاني-شاكر

دوت الخليج يرصد نتيجة التحقيق مع مطرب المهرجانات في تهمة إساءته لهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

العفو عن عمر كمال وعودته لممارسة نشاطه الفني

وكشف وكيل نقابة المهن الموسيقية محمد أبو اليزيد عن نتيجة التحقيق مع عمر كمال في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» موضحًا أن نقابة المهن الموسيقية قررت رد العقاب عن عمر كمال ومن المقرر عودته لممارسة نشاطه الفني بشكل طبيعي.

عمر كمال يعتذر للفنان هاني شاكر

وأضاف أبو اليزيد في تصريحاته أن هذا القرار جاء بعد اعتذار عمر كمال لنقابة المهن الموسيقية ولممثلها الفنان هاني شاكر، فضلًا عن توعده بمراعاة تصرفاته وحديثه.

عمر كمال يسئ للفنان هاني شاكر

يشار إلى أن مطرب المهرجانات عمر كمال ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تصويره أثناء تواجده بأمريكا لإحياء عدد من الحفلات، موجهًا انتقادات حادة «وألفاظًا مسيئة» لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر وأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين .

ونشر طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، مقطع الفيديو الخاص بالمطرب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقًا: «عمر كمال يكذب ويتجمل، حذف عمر كمال الفيديو الذي احتوى على ألفاظ وأهان فيه الرموز لا يعفيه من المسؤولية، لأنه أقدم على الفعلة، وعندما لم يأتِ الحذف بثمارٍ إيجابية معه قرر توجيه الرأى إلى أن الخطأ الوحيد في الفيديو ذكر اسم الفنان هانى شاكر دون كتابة أستاذ، وهذه محاولات مغايرة للحقيقة ومحاولة فاشلة لتبرئة نفسه وتضليل الرأى العام باستخدم وسائل التواصل الاجتماعى، وأخيرًا أعاد تسريب الفيديو على السوشيال ميديا، بعد عمل مونتاج واستقطع منه الألفاظ وعبارات إهانة الرموز الفنية الكبيرة، في محاولة أخرى لتضليل الرأى العام».

وأضاف المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين: «إن نقابة الموسيقيين اتخذت الإجراء القانونى حيال عمر كمال بالإيقاف والتحويل للتحقيق بتهمة استخدام الألفاظ وإهانة الرموز الفنية الكبيرة في فيديو لايف تم نشره على حسابه الشخصى على التواصل الاجتماعى».