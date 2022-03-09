تحرير 13 مخالفة تموينية بأسواق بنى سويف.. وحملات مكثفة استعداداً لشهر رمضان

/684463/تحرير-13-مخالفة-تموينية-بأسواق-بنى-سويف-وحملات-مكثفة-استعدادا-لشهر-رمضان

قاد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،لمحافظة بني سويف حملة مكبرة بدائرة مركزي سمسطا وببا،وذلك بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك،الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بمديرية الصحة،والدكتور سامي الدهشوري الطب البيطري ، ومسؤولى الرقابة التموينية بمديرية التموين والوحدة المحلية ومباحث التموين أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر لمخالفات تموينية .

وشملت الحملة تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار فى المحلات والمنشآت التجارية ، فضلاً عن ضبط مخالفات متنوعة ما بين عدم حمل شهادة صحية ،وحيازة بنزين وسولار وزيوت سيارات بدون ترخيص وبيعها فى غير الأماكن المخصصة، وقامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أكد السكرتير المساعد أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية،سوف تتواصل حملات الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

تعليم بنى سويف يشهد احتفالات يوم الشهيد

شهد محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف يرافقه العقيد عيد محمود محمد نائبا عن المستشار العسكري لمحافظة بني سويف الاحتفال بيوم الشهيد بمدرسة باروط الصناعية العسكرية وفي بداية كلمته توجه " عبد التواب " بكل التحية والتقدير والاحترام لأسر وأبناء الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة الأبرار لتضحياتهم الخالدة.

وأشار وكيل تعليم بنى سويف قائلا: إن الدولة لا تنسى شهداء الوطن الأبرار ، للحفاظ على أمن مصرنا الغالية واستقرارها ، وأن تكون رايتها خفاقة دائما حيث اشتمل برنامج الاحتفال على العديد من الفقرات المتمثلة في العروض العسكرية لطلاب المدرسة وفقرات الأغاني الوطنية ومن جانبه قدم العقيد عيد محمود محمد تحية واجبة تقديرا وعرفانا لذكرى شهداء القوات المسلحة الأبرار لبطولاتهم وتضحياتهم يذكر أن مصر والقوات المسلحة تحتفل في التاسع من مارس كل عام بيوم الشهيد الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف وفي سياق متصل قام الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية احمد عزت مدير عام ادارة بني سويف التعليمية بتكريم أبناء الشهيد احمد محمد عبده في الاحتفال الذي أقيم بمدرسة الشهيد احمد محمد عبده الرسمية لغات.