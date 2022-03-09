«هاجمه اليهود ولا يعترف بالسوشيال ميديا».. معلومات عن الراحل يسري الجندي

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رحل عن عالمنا اليوم، الكاتب المسرحي الكبير يسري الجندي اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر مارس الجاري، وتوفي عن عمر يناهز 80 عامًا، وقد أعلن نبأ الوفاة الناقد السينمائي أمير أباظة على «فيسبوك».

دوت الخليج يرصد لكم معلومات عن الراحل يسري الجندي، وذلك خلال السطور القادمة.

معلومات عن الراحل يسري الجندي

يحتل يسري الجندي موقع متميز بين كتاب المسرح المصري والعربي بإجتهاداته المستمرة في تأصيل شكل مسرحي عربي له رؤاه المعاصرة مستلهمًا التراث الشعبي.

وقد بدأ تواجد يسري في الساحة المسرحية ابتداء من أواخر الستينيات بكتابة مسرحية: ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر وتتالت بعدها مسرحيات مهمة حيث توجت اجتهاداته عام 1981 بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في المسرح ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ثم جائزة الدولة للتفوق عام 2005 للفنون.

مثلت أعماله في العديد من الدول العربية كما مثلت أعماله في عدة مهرجانات دولية وعربية، كما قدمت له اتحادات الفنانين العرب أول افتتاح مسرحي بمسرحية «واقدساه».

يسري الجندي العديد من المناصب الهامة

اسمه بالكامل يسري علي الجندي اسم الشهرة “يسري الجندي”، وهو من مواليد 5 فبراير عام 1942 في محافظة دمياط، متزوج وله ابنان الكبير يعمل صحفيًا والصغير يعمل مهندسًا، يعمل بوزارة الثقافة منذ عام 1970 كما عمل مديراً لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974، عين مديرًا للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، وتم تعيينه مستشارًا ثقافيًا لرئيس جهاز الثقافة الجماهيرية عام 1982ثم مديرًا عامًا للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة حتى عام 1996 ثم مستشاراً لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للمعاش في 5 فبراير 2002م، وهو عضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة لعدة سنوات، وكان قبل وفاته عضو لجنة الدراما العليا باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وقد ورد عنه بالموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات بوزارة الإعلام المصرية أنه : كاتب مسرحي اهتم اهتماماً خاصاً بالتراث الشعبي في معظم ما كتبه، كما ساهم في تدعيم وتطوير مسرح الثقافة الجماهيرية لما يمثله هذا المسرح من أهمية للجماهير العريضة على امتداد مصر.

وقد صرح يسري الجندي في لقاء تلفزيوني له من قبل أنه ليس لديه أي حساب علي الفيس بوك أو تويتر ولا ينتمي لأي جروب عليهم.

انتقاد رابطة مكافحة التشهير اليهودية لـ يسري الجندي

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في المسرح عام “1981” ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق عام 2005 “فنون”. وتعرض لانتقاد رابطة مكافحة التشهير اليهودية لقيامه بكتابة نص لمسلسل "خيبر" الذي يمجد مذبخة الاف اليهود “بضمنهم اطفال” في الجزيرة العربية، الرابطة هاجمت على موقعها الرسمي، المسلسل الذي يساعد في أذكاء الكراهية وذكرت بالعديد من المسلسلات العربية التي تهاجم اليهود.

مسرحيات قدمت له على خشبة المسرح

تم تقديم العديد من المسرحيات له على خشبة المسرح منها: مسرحية: " بغل البلدية " بالعامية 1969، مسرحية: " حكاية جحا مع الواد قلة " بالعامية 1970، مسرحية: " ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر " بالفصحى عام 1972 بمسرح الحكيم، وأوقفت ثم أعيد عرضها عام 1988 تحت اسم " القضية 88 " ثم عرضت على مسرح البالون عام 1993 تحت اسم " السيرك الدولي " ثم عرضت عام 2007 تحت اسم " القضية 2007 " وأوقفت مرة أخرى، مسرحية: " علي الزيبق " بالعامية 1973، مسرحية: " حكاوي الزمان " بالعامية والفصحى 1974، مسرحية: " المحاكمة " بالعامية 1976والعديد من المسرحيات الأخرى.