/684472/وزير-الزراعة الدولة-لديها-اكتفاء-ذات-من-الدواجن-ونبحث-تخفيض-أسعارها-مع-اتحاد-الدواجن

تحدث السيد القصير وزير الزراعة عن تفاصيل اجتماع الحكومة الذي تم عقده اليوم ، موضحا أن الدولة المصرية لديها مخزون من القمح يكفيها لنهاية العام، مضيفا ان العالم يمر الان بوقت عصيب.

دوت الخليج

وتابع القصير خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، متابع ان منافذ وزارة الزراعة ستكون الأسبوع المقبل قبل رمضان، وسوف يكون هناك وفرة من السلع.

وزير الزراعة: الدولة لديها اكتفاء ذات من الدواجن وبحث تخفيض أسعارها مع اتحاد الدواجن

واعلن وزير الزراعة أنه سيكون هناك تنسيق مع اتحاد الدواجن والمنتجين، من اجل تخفيض أسعار البيض و الدواجن، حبث أن الدولة لديها اكتفاء ذات من الدواجن.

وتحدث الإعلامي أحمد موسى، عن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، موضحا أنها ارتفعت عالميا، وهو ما سيؤثر بالطبع على تكاليف أعمال البناء، فى جميع الدول ومنها مصر، منوها ان تاثير الحرب جاء على الجميع وليس علينا فقط،وأيضا التضخم زاد بشكل كبير في الولايات المتحدة.

وتابع موسى :” احنا دولة من دول العالم وبالتالي تأثرنا بما يحدث من ارتفاعات في الاسعار ، منوها أن الحكومة نظرا لتزايد الشكاوى من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار قامت بعقد اجتماع اليوم من أجل توضيح المشهد للمواطن.

أحمد موسى: الدولة المصرية لن تتخلى عن مواطنيها مثلما تفعل الدول الأوربية

واستطرد موسى أن صادرات روسيا وأوكرانيا من الحديد تتخطى 90 مليون طن، وبالتالي العالم تأثر بشكل كبير وارتفعت الأسعار.

واكمل:” في غلاء حصل وبيحصل وهيحصل.. ولكن الحكومة اليوم تحدثت بشكل واضح عن هذا الأمر بشـأن كيفية امتصاص الازمة، والمواطن مش هيتحمل الزيادة لوحده زي الدول الأوربية ما بتعمل.. والدعم موجود ومحدش هيقرب ليه”.

وتابع أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 48% وفق ما قاله رئيس الوزراء اليوم وذلك منذ يوم 24 فبراير وبداية الحرب، مضيفا أن البترول أيضا زاد بنسبة 100%.