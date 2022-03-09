تشكيل ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في موقعة دوري أبطال أوروبا .. تعرف عليه

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المواجهة النارية التي يحتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو"، في تمام العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، في قمة منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.تشكيل الريال ضد باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - ألابا - ميليتاو – كارفاخال.

خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

تشكيل ريال مدريد

ويتسلح ريال مدريد بعاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض خسارته في مواجهة الذهاب بهدف دون رد، حمل توقيع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في الوقت القاتل على ملعب "حديقة الأمراء".

ويحتاج ريال مدريد الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا في التاريخ، لتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، وفى حال تحقيق الفوز بأى نتيجة بفارق هدف وحيد يلجأ الفريقين للأشواط الإضافية بعد إلغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.