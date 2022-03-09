بعد تكريمها.. والدة الشهيد أحمد عبد السلام لمبتدا: إحنا متشالين فوق الرؤوس

جدة - نرمين السيد - قالت والدة الشهيد أحمد عبد السلام عبد الواحد، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لها اليوم شعور فخر واعتزاز، وشعور لا يوصف من شدة الفرحة بالوقوف أمام الرئيس.





وأضافت والدة الشهيد فى تصريح خاص لـ «دوت الخليج» أن ابنها الشهيد وسام على صدرها، تفتخر به فى كل مكان، وتكريم الرئيس لها شىء مُشرف. وعبرت والدة الشهيد عن امتنانها قائلة:" بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إحنا متشالين فوق الرؤس، والكل بيعمل لنا حساب بفضل اهتمام الرئيس بأسر الشهداء". وفى ختام حديثها وجهت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بأسر الشهداء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد كرَّم اليوم الأربعاء، عددًا من أُسر الشهداء احتفالاً بيوم الشهيد، على هامش الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

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