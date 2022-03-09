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وأكدت السيدة سهير لـ دوت الخليج أن زوجها استشهد بعد زواجهما مباشرة، وترك لها طفلين توأم لم يتجاوزا وقتها العام ونصف، ومن خلال عملها كمعلمة استطاعت أن تقوم بتربيتهما وكانت بمثابة الأم والأب لهما.
وكشفت السيدة سهير عن كلماتها للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال التكريم قائلة: "قلتله متشكرة جدا وماهما قلت مش هاقدر اديك حقك يا ريس"، مؤكدة أن الرئيس السيسى شكرها على كلماتها وقبل رأسها، وأصر على أن يصطحبها حتى النزول من على خشبة المسرح.
وقالت أرملة الشهيد محمد نبيل محمد قطب عبداللاه: "الرئيس السيسى رجل والرجال قليل، وإنسان بمعنى الكلمة ودائما ما تشعر بخوفه على وطنه، ولا يدخر جهدا فى حماية وطننا، ويقوم بجهد كبير من أجل دعم أسر الشهداء"، مضيفة أن الاهتمام بأسر الشهداء وتكريمهم كل عام، يؤكد على أن الدولة لا تنسى أبناءها أبدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة الشهيد محمد نبيل قطب لـ دوت الخليج: أشعر دائما بخوف السيسى على وطنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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