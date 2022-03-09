زوجة الشهيد محمد نبيل قطب لـ دوت الخليج: أشعر دائما بخوف السيسى على وطنه

جدة - نرمين السيد - عبرت السيدة سهير على عبد العزيز عبداللاه، عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسى لها اليوم، بمناسبة يوم الشهيد تقديرا واعتزازا بتضحيات زوجها الشهيد محمد نبيل محمد قطب عبداللاه الذى استشهد فى حرب أكتوبر 73.





وأكدت السيدة سهير لـ دوت الخليج أن زوجها استشهد بعد زواجهما مباشرة، وترك لها طفلين توأم لم يتجاوزا وقتها العام ونصف، ومن خلال عملها كمعلمة استطاعت أن تقوم بتربيتهما وكانت بمثابة الأم والأب لهما.

وكشفت السيدة سهير عن كلماتها للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال التكريم قائلة: "قلتله متشكرة جدا وماهما قلت مش هاقدر اديك حقك يا ريس"، مؤكدة أن الرئيس السيسى شكرها على كلماتها وقبل رأسها، وأصر على أن يصطحبها حتى النزول من على خشبة المسرح.

وقالت أرملة الشهيد محمد نبيل محمد قطب عبداللاه: "الرئيس السيسى رجل والرجال قليل، وإنسان بمعنى الكلمة ودائما ما تشعر بخوفه على وطنه، ولا يدخر جهدا فى حماية وطننا، ويقوم بجهد كبير من أجل دعم أسر الشهداء"، مضيفة أن الاهتمام بأسر الشهداء وتكريمهم كل عام، يؤكد على أن الدولة لا تنسى أبناءها أبدا.