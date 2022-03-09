بعد تكريمه.. والد الشهيد محمد أشرف: مصر مش هتنسى ولادها

جدة - نرمين السيد - قال والد الشهيد الملازم أول شهيد محمد أشرف عبدالفتاح على، إن ابنه توفى فى مداهمة أمنية، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون تكفيريون فى سيناء، مضيفا أن الشهداء ضحوا بأنفسهم من أجل أن يعيش المصريون فى سلام، مشيرا إلى أن "ابنه كان يتوقع الشهادة، وكان كل الناس بتحبه ومتعلقة بيه وزعلت بسبب خبر وفاته وكان بيحب بيخدم الاهالى واستشهد فى شهر 8 عام 2015".





وأضاف والد الشهيد خلال تصريحه لـ"دوت الخليج": "ابنى واحنا كنا متوقعين الشهادة، لأنه استشهد فى ظل الأحداث الإرهابية التى واجهتها مصر فى 2015، ودى ضريبة الدم، كان لازم تتدفع علشان البلد تعيش ومصر مش هتنسى ولادها، وأنا كنت عقيد فى القوات المسلحة واللى عمله ابنى مش تضحية ده واجبه تجاه بلده". وتابع: "التكريم النهارده كان لكل الشهدا مش لابنى بس والاوبريت اللى اتعرض النهارده لخص مشاعرنا كلنا وشعورى أنا كأب، ربنا يصبر أهالى الشهداء والجيل الجديد يعرف يعنى اى مصر ومنعرفش حاليا مين بيحب مصر ومين العدو". كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسرة الشهيد الملازم أول شهيد محمد أشرف عبدالفتاح على، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. واستشهد الشهيد محمد أشرف مع ثلاثة من جنوده برفح فى 2015 بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون.

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