/684460/بحضور-وزير-التضامن-الاجتماعى--انطلاق-فعاليات-النسخة-الثانية-عشر-من-ملتقى-التنمية-المستدامة-بالأقصرغدا

تنطلق غدا الخميس فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر تحت دعم ورعاية وحضور معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وبحضور السادة وزراء البيئة والآثار والسادة محافظي قنا والوادي الجديد وبمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية يأتي انعقاد الملتقى في دورته الثانية عشر فى إطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

وأوضح محافظ الأقصر أن هذا المؤتمر يأتى لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية و القادمة ، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة ، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية و استراتيجية مصر 2030.

لافتاً الملتقي يهدف إلي دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة، و العمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة و خلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة و انتاجية.

محافظ الأقصر يشهد ملتقى التنمية المستدامة غداً

وأشار محافظ الاقصر إلى أن الملتقى هذا العام سيخصص يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب و الخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري و العمل على دمج و تمكين الشباب و المرأة و دعم المشروعات متناهية الصغر ويأتي هذا اليوم في إطار عام 2022 الذي جعله فخامة الرئيس عام المجتمع المدني المصري. يناقش الملتقى في دورته هذا العام على مدار ثلاث أيام عددا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية و التوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين و الأثر التنموي لها , حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر و أفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين و الدوليين .\

50 شركة تشارك فى ملتقى التنمية المستدامة بالأقصر

وأكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية حرص مؤسسة صناع الخير علي المشاركة السنوية بملتقي المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وإطلاق عدد من المبادرات التنموية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تعظيم الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لإحداث أثر تنموي واضح، وتعتزم صناع الخير الشراكة مع شركة سي اس ار ايجيبت وعدد من شركات القطاع الخاص إطلاق حزمة مشروعات تنموية بجنوب الصعيد خلال الملتقي هذا العام بحضور معالي الوزيرة نيفين القباج.

ويستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 300 خبير و مهتم و أكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الاعمال , إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني و ممثلي المجتمع الدولي .

جدير بالذكر أن الملتقى خلال دوراته السابقة حقق المزيد من النجاحات و نفذ العديد من الشراكات الفعالة و المبادرات المؤثرة. و تؤكد إدارة الملتقى على إتباع كافة التدابير الاحترازية و التباعد الاجتماعى وفقا للمعايير الدولية حفاظا على سلامة الجميع، وخاصة ان سى اس ار ايجيبت هى الشركة الوحيدة التى سبق وان نظمت أول حدث بمصر و الشرق الاوسط وفقا لمعايير الاحداث المستدامة بقياس الانبعاثات الحرارية و البصمة الكربونية.