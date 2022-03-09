/684459/احمد-مهني-فى-يوم-الشهيد-نرفع-التحية-تقديرا-لأبنائنا-البواسل-ولجنود-وضباط-وقادة-قواتنا-المسلحة-الساهرين-حماية-للوطن

بعث النائب/ أحمد مهني، عضو مجلس النواب، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، فحواها "نرفع التحية تقديرا لأبنائنا البواسل، جنود وضباط وقادة قواتنا المسلحة، الساهرين حماية للوطن، ودفاعا عنه، والتحية لأبنائنا في كل مواقع العمل داخل الدولة وخارجها، وندعو الله أن يتغمد شهداءنا برحمته، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، فقد صدقوا ما عاهدوا الله و الوطن عليه ونسأل الله عز وجل أن يجزي أبناءهم وذويهم أفضل الجزاء على حسن يقينهم، ورباطة جأشهم، ووطنيتهم، وصبرهم الجميل، وندعوه أن يحفظ بلادنا، وأن يديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان."

دوت الخليج واكد احمد مهني، عضو مجلس النواب، إن قواتنا المسلحة أكدت بأدائها الكفوء ودماء شهدائها أن عزم المصريين قوي، وكما يتقنون البناء وصنع التنمية وتحقيق التقدم وتوطيد الأمن فإنهم إذا دعا الداعي يلبون النداء، يجنحون للسلم ويسعون إليه لكنهم لا يهابون أهوال الحروب ولا يترددون في مواجهة الأخطار يتقدمون ويخوضون المعارك باقتدار، ويحبطون الشرور في مهدها. احمد مهني فى يوم الشهيد: نرفع التحية تقديرا لأبنائنا البواسل ولجنود وضباط وقادة قواتنا المسلحة الساهرين حماية للوطن واكمل عضو مجلس النواب .. نتوجه اليوم جميعا إلى ذوي الشهداء لنشد على أيديهم، ونشاطرهم مشاعر فقدان أحبتهم، ونهنئهم على فخرهم واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم لوطنهم، ونبارك لهم صلابتهم وصبرهم ورضاهم بقضاء الله، وإظهارهم أصالة شعبنا وطيب عرقه وعمق إيمانه وصادق ولائه وانتمائه.

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