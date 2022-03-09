/684458/مصطفي-أبو-زيد-الاقتصاد-العالمي-يشهد-حالة-من-الأزمات-المتتابعة-وارتفاع-الأسعار
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركزالدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد العالمى يشهد حالة من الأزمات المتتالية بدايه من تداعيات فيروس كورونا، التي لم يتعافى منها، مشيرا أن هناك تزايد فى السلع الغذائية خاصة أن معظم اقتصاديات العالم الكبرى سعت خلال الفترة الماضية في إعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية من السلع والمنتجات.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي، عبر فضائية صدي البلد.
وأكد أبو زيد، أن زيادة أسعار السلع يؤثر علي تكلفة الشحن حيث وصل إلى ٢٢ الف دولار، لافتا أن تلك الزيادة تعود بالسلب على المستهلك المصرى.
تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار
وأضاف أبو زيد مدير مركزالدراسات الاقتصادية ، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تزيد من المشاكلات والتداعيات خصوصا على ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والطاقة، لافتا أن جميع تلك الأزمات المتلاحقه تؤثر على مدى التعافى الاقتصاد العالمى فى الفترة القادمة.
وأشار أبو زيد، إلي أن توقعات المؤسسات الدولية تراجعت فيما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمى، مضيفا: زيادة الأسعار عالميا يؤثر بشكل سلبي على المواطن المصرى، الأمر الذي يؤثر على قدرته الشرائية على السلع والمنتجات.
وتابع: الدولة المصرية كانت تتبع فلسفة علمية للدراسات المستقبلية بناء على كافة التغيرات الاقتصادية العالمية بداية من ظهور جائحة كورونا وتعاملها باحترافية من بداية الأزمة، فضلا عن جهودها في زيادة حجم الاستثمارات العامة، وبالتالى مكتسبات الإصلاح الاقتصادى عامل رئيسى لمواجهة الاقتصاد المصرى.
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