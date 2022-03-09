/684456/أستاذ-أوبئة-زيادة-إصابات-كورونا-فى-رمضان-واللقاح-ضروري-لتجاوز-المشكلة

تحدث الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن انتشار فيروس كورونا مطالبا بضرورة التوعية بشأن فيروس كورونا والتي لها دور كبير في القضاء على الفيروس. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم ، موضحا ان متحور اوميكرون والذي شهد اننتشار كبير الفترة الماضية، يعد أقل شراسة من متحور دلتا بنسبة 50%، وهو ما ساعد فى زيادة نسبة الشفاء بين المواطنين.

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واوضح الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن كل التوقعات المثارة الان حول المتحور الجديد تؤكد أن المتحور الجديد سيكون أقل شراسة من متحور أوميكرون.

اللقاح يقلل من أعراض كورونا الشديدة

وأشار الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع فى إصابات فيروس كورونا فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان، الامر الذي يستلزم الإسراع فى الحصول على تطعيم باللقاح والذي توفره الدوله بشكل كامل.

أستاذ أوبئة: متوقع زيادة إصابات فيروس كورونا فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان

وكشف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن المشكلة لن تكمن ى نسبة الإصابة بفيروس كورونا، ولكن المشكلة تكمن في معدل فى الوفيات، مؤكدا على ان اللقاح يقلل من أعراض كورونا الشديدة.